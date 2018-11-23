В Раде употребляли алкоголь перед принятием госбюджета

Народный депутат Верховной Рады Юрий Левченко заявил, что его коллеги употребляли алкоголь перед принятием государственного бюджета, сообщает телеканал NewsOne.



"Первое, что чувствуешь, когда входишь в зал, это запах перегара. Здесь наливали и откровенно употребляли (алкоголь — Прим. ред.). Когда вы начнете принимать нормально законы вместо того, чтобы в этом сессионном зале бухать?" — сказал украинский депутат.



Парламент Украины принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Решение поддержали 240 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.



По мнению депутатов оппозиционных фракций Рады, документ предусматривает повышение тарифов, углубление бедности и долговой зависимости Украины.

