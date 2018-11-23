В центре Киева на два месяца ограничат движение транспорта

С 24 ноября в центре Киева ограничат движение в связи с началом подготовки к новогодне-рождественским празднованиям. Об этом сообщает организатор гуляний Folk Ukraine в Facebook.



"Внимание водителям! В связи с началом монтажных работ и оборудования новогодних локаций на Софийской и Контрактовой площадях будет изменено дорожное движение с 24 ноября до 24 января 2019 года, а именно: вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади)", - предупредили организаторы.



В частности, ограничат движение транспорта вдоль Владимирского проезда (правая полоса в направлении движения к Михайловской площади).



Также в этот период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).



Во время самого празднования также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):



19 декабря - с 16:00 до 22:00,



24 декабря - с 16:00 до 22:00,



31 декабря - с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года,



1 января 2019 года - с 14:00 до 22:00,



7 января 2019 года - с 12:00 до 16:00.



В связи с такими изменениями разрешат движение транспорта в выходные, нерабочие и праздничные дни по улице Крещатик.

