В России разработали мобильный суперкомпьютер для "оборонки" и космоса

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал мобильный суперкомпьютер мощностью 2,2 петафлопс, который может быть востребован в оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Ростеха.



"Вычислительный модуль размером 1,9х1,35х1 м позволяет достичь рекордной для таких размеров пиковой производительности в 2,2 петафлопс и объема хранения данных до 2,2 петабайт", - сказали в Ростехе. В госкорпорации добавили, что "потенциальными потребителями новой разработки являются организации оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, технополисы, научно-исследовательские институты и учебные заведения".



Суперкомпьютер имеет систему жидкостного охлаждения (блоки погружаются в специальный контейнер), рассказали в пресс-службе, что "позволяет создавать мобильные вычислительные центры на базе обычных кузовов-контейнеров вне специально оборудованных помещений". Такая схема охлаждения отличается низким уровнем шума, пыле- и влагозащищенностью, а также пожаробезопасностью, добавили в Ростехе. В госкорпорации отметили, что новый компьютер потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем аналоги на рынке.



Как сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, слова которого приводят в пресс-службе, созданный концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику") компьютер может применяться в космосе "для автоматического распознавания объектов при спутниковой съемке, моделирования космических летательных аппаратов и оценки состояния их бортовых систем". Также суперкомпьютеры могут применяться для вычислений в области робототехники, искусственного интеллекта и технического зрения, нейронных сетей глубокого обучения, обработки больших данных и т. д.

