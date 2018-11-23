В Полтавской области с бывшего аэродрома украли самолет

Неизвестные похитили самолет Ан-2, а также шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель с территории бывшего аэродрома в Полтавской области Украины, передает агентство УНН со ссылкой на правоохранителей.



"В Полтавской области неустановленные лица тайно похитили самолет Ан-2, шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, которые хранились на территории бывшего аэродрома в селе Божковское", — говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по статье "кража", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавляет агентство.

