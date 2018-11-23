ГБР официально начинает работу с 27 ноября

Государственное бюро расследований (ГБР) официально начинает свою работу с 27 ноября, сообщает официальное издание "Урядовый курьер". В объявлении, опубликованном в газете в пятницу, директор ГБР Роман Труба сообщает о начале деятельности Госбюро расследований с 27 ноября 2018 года как центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность...

...с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.



Ранее в ноябре Р.Труба сообщал, что на 27 ноября запланировано назначение 295 следователей ГБР и принятие присяги. Среди них - 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.



В Госбюро указали, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.

