Цена на нефть упала до годового минимума

Цена на нефть упала до годового минимума

Мировые цены на нефть эталонных марок ускорили снижение, опустившись до годового минимума. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 23 ноября.

Так, цена январьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 13:00 по Киеву снизилась на $1,91 (3,05%) – до $60,69 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на $2,55 (4,67%) – до $52,08 за баррель.

Как отмечает Интерфакс, цена на нефть опустилась ниже $61 за баррель впервые с ноября 2017 года. В течение дня котировки на Brent упали ниже уровня поддержки 38,2% по Фибоначчи ($62,27 за баррель), что является еще одним сигналом возможности дальнейшего обвала цен.

"Мы пробили вниз некоторые уровни технической поддержки, поэтому может наблюдаться быстрое закрытие "лонгов". Похоже, нас ждет еще один период резких колебаний", – отметил главный рыночный стратег CMC Markets по АТР Майкл Маккарти.

С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала более чем на 9%, на WTI – на 7,3%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.