Цена на нефть упала до годового минимума

Мировые цены на нефть эталонных марок ускорили снижение, опустившись до годового минимума. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 23 ноября.



Так, цена январьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 13:00 по Киеву снизилась на $1,91 (3,05%) – до $60,69 за баррель.



В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на $2,55 (4,67%) – до $52,08 за баррель.



Как отмечает Интерфакс, цена на нефть опустилась ниже $61 за баррель впервые с ноября 2017 года. В течение дня котировки на Brent упали ниже уровня поддержки 38,2% по Фибоначчи ($62,27 за баррель), что является еще одним сигналом возможности дальнейшего обвала цен.



"Мы пробили вниз некоторые уровни технической поддержки, поэтому может наблюдаться быстрое закрытие "лонгов". Похоже, нас ждет еще один период резких колебаний", – отметил главный рыночный стратег CMC Markets по АТР Майкл Маккарти.



С прошлой пятницы котировка фьючерса на Brent упала более чем на 9%, на WTI – на 7,3%. Недельное снижение цены станет уже седьмым подряд.

