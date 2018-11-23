Вопрос цены на газ в переговорах с МВФ не закрыт - Минфин

Повышения цены на газ по-прежнему стоит на повестке дня в переговорах Кабмина и МВФ. Об этом во время брифинга в пятницу, 23 ноября, заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает 112 Украина. Она также отметила, что вопрос цены на газ остается одним из ключевых для утверждения новой программы сотрудничества.



"Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ, и соответственно повышение тарифов, которое с этим связано – это один из вопросов, который мы обсуждаем, да", - констатировала она.



При этом Маркарова уточнила, что главных вопросов обсуждения с МВФ два. "Вопрос бюджета, конечно, и выход на рыночные цены на газ. Поэтому постановление Кабинет министров уже принял, сейчас идет процесс пересмотра самих тарифов, и мы ведем переговоры с МФВ для быстрейшего выхода на совет директоров", - уточнила она.

