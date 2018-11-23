Каждая уплаченная “евробляхерами” копейка пойдет на пенсии - Порошенко

Президент Петр Порошенко заверил, что каждая копейка с налога от растаможивания автомобилей с европейскими номерами будет направлена в Пенсионный фонд для индексации пенсий.



Об этом он заявил на встрече со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, сообщает корреспондент Укринформа.



“Каждая копейка, которая будет оплачена так называемыми “евробляхерами”, пойдет украинскому пенсионеру напрямую, в Пенсионный фонд, и будет использована, чтобы проиндексировать пенсии тем, кто получает самую низкую пенсию”, - отметил Порошенко.



Он также заметил, что законами о растаможивании авто на еврономерах Украина "закрывает границы для контрабандистов".



"Учимся жить в европейской цивилизованной стране", - отметил Президент.



Как сообщалось, Президент Петр Порошенко 23 ноября подписал принятые Верховной Радой законы №8487 но №8488, которые будут легализовать ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.



Парламент в начале ноября поддержал во втором чтении и в целом законопроект №8487 относительно снижения стоимости растаможивания автомобилей на еврономерах и законопроект №8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

