На выходных в Украине сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки, 24 ноября, синоптическая ситуация в Украине кардинально не изменится, в поле высокого атмосферного давления сохранится прохладная погода. В субботу без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме большинства районов северных и южных областей, местами гололедица. В западных и центральных областях ночью, утром местами туман, изморозь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 4-9°, в восточной части 8-13° мороза; днем 1-6° мороза, в южных и западных областях 0-2° тепла (на Закарпатье ночью 1-3°тепла, днем 5-7° тепла).



В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4°мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 ноября самая высокая температура днем была 14,1 градусов в 1926 году, самая низкая ночью -15,4 градусов в 1998 году.



В Украине 25 ноября, воскресенье, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской области днем пройдет мокрый снег и дождь (в Закарпатье и Прикарпатье преимущественно дождь), местами гололед, на дорогах гололедица.



Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в центральных и восточных областях до 9° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на западе и на юге страны 2-7° тепла (на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-10°).



В Киеве в воскресенье пройдет небольшой снег и мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

