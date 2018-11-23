Роналду и Месси выбыли из борьбы за "Золотой мяч" - СМИ

Португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси 2018 года попадут в финальную тройку претендентов на "Золотой мяч-2018".



Об этом сообщает Tuttosport .



Ни один из двух пятикратных обладателей самой престижной индивидуальной футбольной награды не получит "Золотой мяч" в этом году.



По информации издания, в итоговой тройке будут нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич и его партнер по клубу - защитник Рафаэль Варан.



На чемпионате мира-2018 Варан и Мбаппе получили золотые медали со сборной Франции, обыграв в финале Хорватию с Модричем. Варан и Модрич стали победителями Лиги чемпионов с "Реалом".

