Порошенко рассказал о росте экспорта в ЕС

Украинский экспорт в ЕС в 2018 году вырос на 17%. Об этом в пятницу, 23 ноября, в ходе встречи со студентами Национального торгово-экономического университета сообщил президент Украины Петр Порошенко.



Глава государства убежден, что экономика Украины получит новый толчок и экспорт украинской продукции в ЕС будет увеличиваться.



"Как сказал несколько дней назад посол ЕС Хьюг Мингарелли, в 2013 году доля Евросоюза составляла 25% общей торговли Украины, в этом году - 42%. Надежный, крупнейший, самый эффективный рынок. Убежден, что украинская экономика получит новый толчок. Наш экспорт растет: в 2017 году на 25%, в 2018 - еще на 17%, и это яркое свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении", - сказал Порошенко.

