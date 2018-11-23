Правительство хочет принимать бюджет один раз в три года

Кабинет Министров Украины планирует разработать поправки в Бюджетный кодекс о введении трехгодичного бюджетирования. Об этом сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.



“Правительство планирует продолжить консультации с Верховной Радой, чтобы еще в этом году принять изменения в Бюджетный кодекс, которые предусматривают введение трехлетнего бюджетирования”, — говорится в сообщении.



Как отмечают в Кабмине, введение планирования бюджета на ближайшие три года позволит внедрить четкие макроэкономические ориентиры для бизнеса и инвесторов, позволит более четко планировать крупные инфраструктурные проекты.

