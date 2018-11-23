До конца года руководство Минобороны станет гражданским

До конца года руководство Минобороны станет гражданским

До конца года все руководство Министерства обороны Украины перейдет на гражданский контроль. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами в Киеве в пятницу, 23 ноября.

"Речь идет о глубинном реформировании Вооруженных сил, которое начинается с того, что мы устанавливаем гражданский контроль над ВСУ", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как в Украине продвигается работа по изменению ВСУ согласно стандартам НАТО.

Президент напомнил, что 13 октября глава Минобороны Степан Полторак был первым военным, который сдал погоны и стал гражданским министром. "До конца года это сделает все руководство Минобороны", - добавил глава государства.

Кроме того, по словам Порошенко, Украина сейчас проводит наибольшее количество учений, как внутри Украины, так и за ее пределами, для того чтобы обеспечить эффективную координацию и взаимодействие.

"Как вы думаете, сколько офицеров в 2013 году в украинских ВС общались на английском языке? А сколько сейчас? В 14 раз больше. И для нас это совершенно принципиально", - добавил он.