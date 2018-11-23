До конца года руководство Минобороны станет гражданским

До конца года все руководство Министерства обороны Украины перейдет на гражданский контроль. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами в Киеве в пятницу, 23 ноября.



"Речь идет о глубинном реформировании Вооруженных сил, которое начинается с того, что мы устанавливаем гражданский контроль над ВСУ", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как в Украине продвигается работа по изменению ВСУ согласно стандартам НАТО.



Президент напомнил, что 13 октября глава Минобороны Степан Полторак был первым военным, который сдал погоны и стал гражданским министром. "До конца года это сделает все руководство Минобороны", - добавил глава государства.



Кроме того, по словам Порошенко, Украина сейчас проводит наибольшее количество учений, как внутри Украины, так и за ее пределами, для того чтобы обеспечить эффективную координацию и взаимодействие.



"Как вы думаете, сколько офицеров в 2013 году в украинских ВС общались на английском языке? А сколько сейчас? В 14 раз больше. И для нас это совершенно принципиально", - добавил он.

