Янукович не будет выступать с последним словом лежа - адвокат

Бывший Президент Украины Виктор Янукович желает выступить с последним словом через видеосвязь в Оболонском районном суде Киева в уголовном производстве по обвинению его в государственной измене, но не будет этого делать с больничной койки. Об этом сообщил УНН его адвокат Александр Горошинский.



“Виктор Янукович желает сказать свое слово в судебном заседании. Однако есть объективные обстоятельства, которые надо учитывать. Первое обстоятельство — это то, что мне необходимо пройти регистрацию. И пока я не имею никакой информации, прошел ли эту регистрацию. Во-вторых, это будет зависеть от состояния здоровья, поскольку лежа на кровати никто не будет принимать участия в судебном заседании. Это 100%. Поскольку это прямо запрещено требованиями УПК, который указывает, что лицо, которое находится на лечении, не может участвовать в судебных заседаниях. Все будет зависеть от состояния здоровья”, — отметил он.



Отвечая на вопрос о том, какое сейчас состояние здоровья Януковича, Горошинский сказал, что не имеет по этому поводу информации.



“Информации пока нет (о состоянии здоровья экс-президента Януковича — ред.). Если и будет информация, то на конец месяца. Сейчас нет смысла что-то выяснять, поскольку три недели было заявлено врачами, что необходимо лечить”, — добавил адвокат.

