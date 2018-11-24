Меркель назвала сроки членства Украины в ЕС - БПП

Во время визита в Киеве канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала возможные сроки вступления Украины в Евросоюз. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил первый заместитель председателя парламентской фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко.



"Госпожа Меркель во время визита в Киев – а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известный всем – впервые сказала примерный срок, звучал срок 5-8 лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня", - подчеркнул Кононенко.



Отметим, накануне президент Петр Порошенко заявил, что вопрос членства Украины в ЕС – дело нескольких лет, а не десятилетий.



При этом лидеры Евросоюза не единожды заявляли, что речи о членстве Украины в ЕС сейчас не идет.

