В Белоруссии нашли способ ограничить свободу в интернете

В Белоруссии будут требовать номер телефона при попытке оставить комментарий к новостям на сайтах. Об этом сообщает TUT.BY.



«Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код», — пояснил министр информации страны Александр Карлюкевич. Он подчеркнул, что никто не мешает человеку высказывать свою точку зрения, однако важно, чтобы она не противоречила законам страны.



Соответствующие поправки к закону о СМИ вступят в силу с 1 декабря 2018 года. Нововведения предполагают, что интернет-ресурсы смогут собирать персональные данные пользователей: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес электронной почты и информацию о времени публикации, а также идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).



Владельцы ресурсов должны будут хранить эти данные и предоставлять их по требованию органов прокуратуры, суда и других надзорных ведомств.

