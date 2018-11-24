Учителям, которые пройдут сертификацию, будут доплачивать 20% зарплаты - Минобразования

Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект положения о сертификации педагогов.



Речь идет о "процедуре оценивания профессиональных компетенций педагога путем независимого тестирования, самооценки и изучение практического опыта его работы", сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.



"Сертификация, согласно проекту, должна осуществляться на добровольной основе с целью повышения престижности педагогического труда и поощрения учителя к личностному и профессиональному росту", - отметили в Минобразования.



Проектом предусмотрено установление педагогическому работнику, в случае успешного прохождения сертификации, доплаты в размере 20% должностного оклада, а также зачисление сертификата как прохождение аттестации.



Замечания и предложения к проекту МОН принимает до 9 декабря.

