Глава британских сухопутных войск назвал Россию «большей угрозой, чем ИГ»

Начальник Генерального штаба Британской армии генерал Марк Карлтон-Смит в интервью The Telegraph заявил, что сегодня Россия представляет «куда большую угрозу национальной безопасности», чем исламистские экстремисты, в том числе террористы из «Аль-Каеды» и «Исламского государства».



«Россия продемонстрировала готовность использовать военную силу для защиты и расширения своих национальных интересов. Русские пытаются использовать любую уязвимость и слабость, которую находят», — сказал генерал.



Карлтон-Смит пояснил, что угроза со стороны исламистов после разгрома ИГ в Ираке и Сирии снизилась, в то время как Россия принялась «систематически исследовать уязвимости Запада, особенно в нетрадиционных сферах — киберпространстве, космосе и под водой».



Западные страны обвиняют Россию в агрессии по отношению к Украине, аннексии Крыма, вмешательстве в выборы президента США, совершении кибератак против других стран и международных организаций, а также в использовании химического оружия в Великобритании. Россия все эти обвинения отвергает.

