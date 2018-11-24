В Украину идут дожди и мокрый снег

В ближайшие сутки, 25 ноября, в Украине сохранится повышенная относительная влажность воздуха, атмосферное давление будет падать, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в западных, утром и днем в северных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами гололед, на севере Левобережья и в Харьковской области днем небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.

На Правобережье местами туман, на дорогах, кроме юга и большинства западных областей, гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в центральных и восточных областях до 9° мороза, на крайнем западе 0-5° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге 3-8° тепла.

В Киеве ночью без осадков, утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, слабый гололед, на дорогах гололедица; температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 ноября самая высокая температура днем была +13,9 в 1938 году, самая низкая ночью -16,5 в 1999 году.

26 ноября ночью в западных и центральных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков, днем ухудшение погоды: в большинстве областей мокрый снег, в южной части преимущественно дождь, в Прикарпатье и центральных областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. В Украине, кроме южной части, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, в южной части южный, 7-12 м/с. Температура в южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, 26 ноября на крайнем юге до 12°; на остальной территории ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза.