В Блоке Петра Порошенко уже требуют крови Валерии Гонтаревой

Нардеп Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко потребовал в Facebook расправы над экс-главой НБУ.

Якщо вірити деяким ЗМІ, високий суд Лондона прийняв рішення, що справа Приватбанка має розглядатися виключно в українських судах.

Упустимо юридичну казуїстику і давайте зупинимося на тому, що ми отримали в сухому залишку:

1. Держава, з подачі Валерії Гонтарєвоі потратила 20 млн дол на роботу слідчих із компанії Kroll.

2. Держава, з подачі видатних реформаторів Олександра Данилюка і Валерії Гонтарєвоі потратила близько 50 млн доларів на судову тяганину в Лондоні.

3. Україна програла суд, і тепер всі рахунки коломийського будуть розблоковані (хто оплатить судові трати Коломойського незрозуміло).

4. Я впевнений, що тепер Коломойський буде судитися з державою, щоб йому всі ми компенсували його “збитки”.

А тепер найважливіше. Гонтарєва завалила сотню банків і кричала про чистку банківської системи. Держава потратила 600 млрд на фонд гарантування вкладів. Банківське майно продається з дисконтом 95-97%. Кредитування не відновлюється, а банківська система знищена.

А тим часом, Валерія Гонтарєва відкриває медичний старт ап. Жоден силовий орган навіть не думає про те, що треба дослідити діяльність Гонтарєвоі на посаді голови НБУ і чи не будо особистих мотивів Гонтарєвоі, коли вона валила ті чи інші банки.