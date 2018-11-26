Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за акта агрессии России в Азовском море. "Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в понедельник.



П.Порошенко проинформировал генсека НАТО о грубом акте агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории и действиях Украины в ответ, в том числе о введении режима военного положения.



Глава государства призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.



В свою очередь, по информации пресс-службы, генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.



Кроме того, президент Украины и генсек Североатлантического Альянса обсудили угрозы региональной безопасности в результате непредсказуемых действий России.



Стороны договорились продолжить контакты на высшем уровне.

