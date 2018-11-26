Tesla может "умереть" через пару недель - Маск

Основатель Tesla Илон Маск предсказал фиаско компании в скором будущем. Об этом предприниматель рассказал в программе Axios на HBO.



По словам Маска, существует значительная вероятность того, что его детище скоро обанкротится. Бизнесмен заявил, что у компании серьезные финансовые потери и Tesla теряет деньги "как сумасшедшая".



Также Илон Маск подчеркнул, что возникшие проблемы очень сложно решить. Но если этого не сделать, то компания обанкротится уже через несколько недель.



Ранее Илона Маска отстранили от руководства Tesla. Новым председателем совета директоров американской компании Tesla стала австралийка Робин Денем.

