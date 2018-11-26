Украина нуждается в увеличении присутствия НАТО в Черном море - дипломат

Украина может рассчитывать на увеличение присутствия НАТО в Черном море.



Об этом заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в эфире телеканала Еспресо.TV



По его словам, Украина не должна рассчитывать на то, что НАТО станет на защиту Украины.



"К сожалению, рассчитывать на то, что НАТО станет на защиту Украины, не следует. Вместе с тем, наши возможности - это увеличение наших возможностей в Черном море. Это возможно увеличение присутствия НАТО в Черном море. Все мероприятия, которые дадут нам возможность уменьшить уровень эскалации и вернуть назад ситуацию, которую мы сейчас видели, открыть нам Азовское море - это все те планы, которые мы имеем на сегодняшнее заседание ", - сказал он.

