Россия пригрозила Украине

Россия продолжит жестко пресекать любые посягательства на свою безопасность и суверенитет. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по поводу инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, опубликованном на сайте ведомства.



«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями», — подчеркнули на Смоленской площади.



Кроме того, Москва официально обвинила Киев в провокации. Как указано в заявлении, целью этого шага являлось создание нового очага напряженности и предлога для новых антироссийских санкций, а также стремление действующей киевской власти отвлечь население от внутриполитических вопросов. «Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно», — заявили в МИД.

