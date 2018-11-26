В Нацбанке пообещали не допустить резких скачков курса из-за военного положения

26 ноября правление Национального банка Украины в связи с возможным введением в стране режима военного положения провело внеочередную встречу с руководителями 40 крупнейших банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.



"Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", - сказано в сообщении



Таким образом, НБУ не будет вводить административные меры на денежно-кредитном и валютном рынках. Регулятор рекомендует банкам пользоваться стандартными инструментами поддержки ликвидности и инструментом экстренной поддержки ликвидности ELA.



Нацбанк заявляет о готовности осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких "скачков" курса под давлением психологических факторов. В сообщении речь идет о том, что объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов.

