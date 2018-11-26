Пилот раскрыл правду о ночной посадке самолетов

Пилот и автор книги «Как посадить самолет» Марк Ванхоенаккер рассказал, насколько сложно на самом деле дается посадка в темное время суток. Об этом сообщает Express UK.



«Большинство из нас думает, что аэропорты очень хорошо освещены, и это правда, если говорить о зданиях терминалов. Однако рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы настолько плохо освещены, что при посадке, особенно в крупных городах, приходится просто искать самое темное место на земле», — пояснил Ванхоенаккер.



По его словам, при посадке ночью пилоты полагаются на летные приборы, навигационные датчики и датчики погоды. Также на внешней стороне самолета расположено несколько лампочек, которые помогают приземлиться.



Помимо этого, сотрудник авиационной службы безопасности Саран Удаякумар рассказал, зачем члены экипажа просят пассажиров поднять шторки иллюминатора во время взлета и посадки. «Пассажирам всегда любопытно смотреть, что происходит. Следовательно, они могут послужить для нас дополнительными глазами. Как правило, они сразу сообщают, если увидели что-то необычное», — уточнил Удаякумар.

