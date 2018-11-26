Westinghouse готова на 100% обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом

Электротехническая компания Westinghouse (США) готова полностью обеспечивать ядерным топливом все украинские АЭС, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на заявление представителей компании во время встречи с министром Игорем Насаликом.



В компании заверили о наличии всех технических и логистических возможностей, чтобы выйти на 100%-ное обеспечение ядерным топливом всех энергоблоков украинских АЭС. Сейчас компания осуществляет поставки на шесть энергоблоков АЭС типа ВВЭР-1000. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо компании Westinghouse.



"Учитывая существующие угрозы национальной безопасности Украины, в случае прекращения поставок ядерного топлива из РФ мы готовы обеспечить работу энергоблоков украинских АЭС с использованием топлива компании Westinghouse", – цитирует пресс-служба слова И.Насалика.



Кроме того, стороны рассматривают расширение сотрудничества относительно участия компании в строительстве в Украине завода по переработке ядерного топлива, а также во внедрении проекта "Энергомост: "Украина-ЕС".



В настоящее время Westinghouse занимает 40% украинского рынка ядерного топлива, поставляя его на шесть из 15 реакторов



Как сообщалось, в начале 2018 года НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric продлили срок действия договора о поставках ядерного топлива до 2025 года.

