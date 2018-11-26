Совбез ООН отказался рассматривать инициированное Россией "нарушение границ РФ" украинскими судами в Керченском проливе

США, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция выступили против обсуждения в Совете безопасности ООН "нарушение границ РФ" в Черном и Азовском морях.



"Мы выступаем единым фронтом против попытки России обсудить недавнюю эскалацию в Керченском проливе по инициативе России по теме "Нарушение границы РФ" повестки дня. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", - сказала постоянный представитель США при ООН Ники Хейли.



Согласно голосованию за утверждение соответствующей повестки дня заседания только 4 члена Совбеза проголосовали "за", таким образом этот вопрос был снят с обсуждения.

