Президент предложил ввести военное положение на 30 дней

Президент предложил ввести военное положение на 30 дней

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как предложено со стороны СНБО. Об этом Глава государства заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"СНБО рекомендовал сегодня ввести мне военное положение на 60 дней. Хочу объявить мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании", - заявил Порошенко.

Он добавил, что в декабре внесет проект решения о дате проведения выборов.

"Именно в декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов", - резюмировал Порошенко.