Президент предложил ввести военное положение на 30 дней

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как предложено со стороны СНБО. Об этом Глава государства заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"СНБО рекомендовал сегодня ввести мне военное положение на 60 дней. Хочу объявить мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании", - заявил Порошенко.



Он добавил, что в декабре внесет проект решения о дате проведения выборов.



"Именно в декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов", - резюмировал Порошенко.

