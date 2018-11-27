У ВИЧ и болезни Альцгеймера оказалось много общего

Болезнь Альцгеймера связана с процессом рекомбинации генов, в котором участвует тот же тип ферментов, что и при распространении ВИЧ, передает Naked Science. В центре внимания оказался ген APP. Он стоит за образованием амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера. И опасные версии этого гена получаются вследствие обратной транскрипции - процесса образования двуцепочечной ДНК на основании информации в одноцепочечной РНК.



Фермент - обратная транскриптаза - играет важную роль в процессе рекомбинации. Он переносит информацию из РНК в ДНК. И этот процесс сопровождается ошибками, поэтому ген APP не копируется полностью, а получаются его вариации. Этот же тип ферментов использует ВИЧ для инфицирования клеток.



И данный факт может отчасти объяснять, почему у пожилых пациентов, больных ВИЧ и принимающих антиретровирусные препараты, нет признаков болезни Альцгеймера. Также выявленный процесс показывает, что простого воздействия на амилоидные отложения недостаточно для победы над болезнью.

