Грицак признал, что на борту украинских судов в Керченском проливе были разведчики

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании двух сотрудников военной контрразведки ведомства на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в минувшее воскресенье в Керченском проливе в связи с нарушением границы России.

"Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины "О Службе безопасности Украины", - цитирует Грицака пресс-служба ведомства.



25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.



В центре общественных связей ФСБ в связи с этим сообщали, что среди задержанных был, в частности, оперуполномоченный 7-го управления главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере "Никополь").



