Захарова прокомментировала слова Климкина

Россия выступает за решение проблем в отношениях с Украиной, даже подобных провокации в Керченском проливе, на основе ответственного подхода и дипломатическим путем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, нужны ли Киеву дипотношения с Россией.



"Несмотря на то, что они [украинские власти] творят, каждый раз находим в себе силы говорить о том, что это недопустимо, что мы за дипломатический путь, - сказала она. - Посмотрите, сколько всего было, и только с украинской стороны".



"Опять же цитирую товарища Климкина, который опять задался вопросом, а нужны ли Украине дипломатические отношения с Россией, - продолжила Захарова. - Это после всего того, что именно его режим, режим, в котором он участвует, сотворил такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, - это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения".



Официальный представитель МИД РФ указала, что Россия уже неоднократно давала ответ на вопрос о взаимодействии с Киевом. "Еще раз говорю, мы на этот вопрос отвечаем так, как мы отвечаем, - отметила она. - Мы за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера, исключительно с точки зрения ответственного подхода".



25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.



После инцидента в Керченском проливе представители радикальных сил на Украине вновь потребовали разорвать дипотношения с Россией. Вечером 26 ноября Климкин заявил, что дипотношения между Москвой и Киевом себя исчерпали.



