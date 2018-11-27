Патрушев: шансы Порошенко остаться у власти невелики

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что президент Украины Петр Порошенко сделал военных моряков, задержанных в Керченском проливе, разменной картой в своей политической игре.



Об этом Патрушев заявил в интервью газете "Аргументы и факты".



"Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников, готовых идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти, - отметил секретарь Совбеза. - А они, как известно, в нынешних условиях невелики".



"Близкий к киевским властям бизнес все чаще связан с хищением бюджетных средств, коррупцией, торговлей оружием и мошенничеством", - подчеркнул также секретарь Совбеза России.



Провокация в Керченском проливе свидетельствует о планах Порошенко строить свою предвыборную кампанию на раздувании мнимых угроз, заявил Патрушев.



"Провокацией на границе Порошенко в очередной раз подтвердил, что в отсутствии внятной предвыборной программы намерен строить свою избирательную кампанию исключительно на раздувании мнимых угроз, - отметил Патрушев. - С введением военного положения с частичным ограничением прав и свобод своих граждан возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты Украины".

