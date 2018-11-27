Стало известно, кто из депутатов матерился во время речи Порошенко

Вчера, 26 ноября, на внеочередном заседании парламента, где принимался режим военного положения, между президентом Петром Порошенко и одним из депутатов возникла словесная перепалка прямо во время выступления главы государства перед Радой. Видео с инцидентом выложил нардеп Виталий Куприй на своей странице в Facebook.



Оказалось, что именно его Петр Порошенко попросил не ругаться в парламенте. Правда, сначала президент отреагировал на замечания Куприя по поводу инвестиций в РФ.



Конфликт возник, когда президент произнес перед депутатами такую фразу: "4,5 года украинские воины, украинская армия, украинский гражданин-плательщик налогов, украинская власть, украинский парламент, украинское правительство и украинский президент делают все возможное для того чтобы защитить родную землю...". В этот момент Куприй выкрикнул с места: "Инвестирует в Россию!". На что Петр Порошенко прервался и ответил ему: "Помолчите!..".



После этого он продолжил свою речь, а между внефракционным нардепом Виталием Куприем и депутатами рядом с ним возникла словесная перепалка, в ходе которой Куприй сказал: "... Давай я сяду там, где я хочу! Да мне пох@р!".



Именно в этот момент Порошенко вновь прервался и сказал: "Вы можете не матюкаться в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не "Самопомич"? Тогда извините".



После этого президент договорил свою речь. Однако многие депутаты, в том числе и снимающий происходящее Куприй, стали кричать ему: "Ганьба!".



На видео описанный фрагмент начинается на 15-ой минуте:







