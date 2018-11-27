Стало известно, кто из депутатов матерился во время речи Порошенко

Стало известно, кто из депутатов матерился во время речи Порошенко

Вчера, 26 ноября, на внеочередном заседании парламента, где принимался режим военного положения, между президентом Петром Порошенко и одним из депутатов возникла словесная перепалка прямо во время выступления главы государства перед Радой. Видео с инцидентом выложил нардеп Виталий Куприй на своей странице в Facebook.

Оказалось, что именно его Петр Порошенко попросил не ругаться в парламенте. Правда, сначала президент отреагировал на замечания Куприя по поводу инвестиций в РФ.

Конфликт возник, когда президент произнес перед депутатами такую фразу: "4,5 года украинские воины, украинская армия, украинский гражданин-плательщик налогов, украинская власть, украинский парламент, украинское правительство и украинский президент делают все возможное для того чтобы защитить родную землю...". В этот момент Куприй выкрикнул с места: "Инвестирует в Россию!". На что Петр Порошенко прервался и ответил ему: "Помолчите!..".

После этого он продолжил свою речь, а между внефракционным нардепом Виталием Куприем и депутатами рядом с ним возникла словесная перепалка, в ходе которой Куприй сказал: "... Давай я сяду там, где я хочу! Да мне пох@р!".

Именно в этот момент Порошенко вновь прервался и сказал: "Вы можете не матюкаться в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не "Самопомич"? Тогда извините".

После этого президент договорил свою речь. Однако многие депутаты, в том числе и снимающий происходящее Куприй, стали кричать ему: "Ганьба!".

На видео описанный фрагмент начинается на 15-ой минуте: