Песков: ситуация в Керченском проливе не нуждается в умиротворении

Ситуация с провокацией ВМС Украины в Черном море не нуждается в умиротворении, нарушителей государственной границы уже умиротворили российские пограничники, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.



"Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ. Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение, тут нечего умиротворять", — сказал Песков во вторник.



Он добавил, что при проходе границы существует определенный режим коммуникации.



"Обычный порядок прохода судов и военных кораблей. Порядок, который неоднократно был задействован и использовался украинскими и судами, и военными кораблями. Существует определенный режим коммуникации при проходе, поэтому здесь нет никаких проблем. Тут нечего умиротворять", — добавил пресс-секретарь главы государства.



Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

