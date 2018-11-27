Одесские радикалы начали охоту на машины с российскими номерами

В протест против задержания украинских моряков в Керченском проливе, одесские активисты начали акцию под названием "Ша, уже никто никуда не едет!" Об этом организация "Самооборона Майдана Одессы" написала на своей странице в Facebook.



Акция заключается в том, чтобы останавливать автомобили с российскими номерами. Как сообщают местные СМИ, уже задержаны четыре грузовика с российской регистрацией.



"В патриотических организациях и движениях Одессы проходит флешмоб "Ша, уже никто никуда не едет!". Флешмоб предусматривает абсолютно добровольную остановку грузовиков с российскими номерами, добровольной сдачу номеров активистам и продолжительный отдых. До момента, пока не решится вопрос с нашими пленными моряками", - отмечают в "Самооборона Майдана Одессы".

