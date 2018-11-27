Введение военного положения не помешает созданию Поместной православной церкви – Парубий

Введение военного положения не помешает проведению объединительного архиерейского собора, Украина гарантирует его безопасность, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий и призывает Константинополь как можно скорее провести его в Киеве.



"Россия пытается препятствовать созданию Поместной Украинской Православной церкви. Введение военного положения не будет препятствовать проведению Объединительного архиерейского собора", - написал спикер на своей странице в Twitter во вторник.



А.Парубий призвал Вселенского патриарха Варфоломея как можно скорее провести в Киеве Собор.



"А мы гарантируем безопасность этого Собора", - добавил он.

