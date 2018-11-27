В столице более 30 магазинов продавали алкоголь детям

Столичные правоохранители продолжают проверять бизнес на предмет нарушения законодательства в части продажи алкоголя и сигарет детям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.



"В результате отработки с начала года составлено 93 административных протокола за реализацию подросткам этих (алкоголь и сигареты - ред.) товаров, в 34-х случаях принято решение о лишении лицензии на реализацию подакцизных товаров и наложен штраф более чем 230 тыс. гривен", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что в рамках мероприятий сотрудники Печерского управления полиции проверили магазины, расположенные неподалеку от учебных заведений.



"Мы предупреждаем продавцов об административной ответственности в случае продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним и напоминаем, что при появлении сомнений относительно возраста покупателя они обязаны проверить его паспортные данные. К тому же, мы разместили в магазинах информационные листовки", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Печерского управления полиции Сергей Ващенко.



Напомним, депутаты инициировали усиление ответственности за продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. Соответствующий законопроект (№9065) был инициирован группой народных депутатов во главе с Андреем Павелко.

