Украина – как подарок под размен?

Итак, с 9 часов утра завтрашнего дня, с 28 ноября 2018 года, Украина мощно воюет. Целых 30 дней! Ну, как воюет... Десять областей, где будет введено военное положение (ВП) – Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая – типа на фронте. Остальные семнадцать субъектов страны отдыхают. Может быть, даже готовятся. Почему 17 субъектов? Да потому, что Украина считает Крым и Севастополь своими, а вот в перечень героически воюющих областей их не включила. Типа они «оккупированы», но сидят, не отсвечивают и не борются.



То есть в режиме ВП не воюют с оккупантами даже на бумаге. Согласитесь, на фоне всех этих патриотических визгов в Киеве о том, что крымчане «ушли в Россию под дулами автоматов вежливых человечков», на полуострове и в Севастополе живут странные украинские патриоты. Им что, нравится в России? Если верить указу о военном положении, то да. На них Украина в борьбе с «оккупантами» типа не рассчитывает. Повторяю, странно как-то...



А может, это депутаты прошляпили такой важный символичный и красноречивый момент и обидели свободолюбивых крымских и севастопольских патриотов. Ну, тогда все понятно – вы же при желании можете видеть этих депутатов: где они, а где интеллект, понимание ситуации, государственный подход, державные умы и т. д. и т. п. Козак Гаврилюк знает, где купить костюмчик от Бриони и вышить крестиком или гладью его, а не голую впалую грудь, как на былой рекламе, но понять, что регионы, которые государство считает «своими», нельзя оставлять вне его границ даже символически, – это, согласитесь, для него задача, кажется, неподъемная. Да и многим другим тут думать надо. А чем?.. Но главковерх и гарант нации как это дело пропустил мимо своего пристального и державотворчего взгляда, повергающего врага в любой точке планеты и топящего целые армады в Азовском и любом другом море, даже как-то не совсем понятно. Ну, да ладно, спишем это на военную хитрость, до которой многим еще дорасти надо. Тут с кондачка не все поймешь...



Да и не об этом я сейчас. Разделение Украины на воюющую и мирную – это не единственная странность в новом режиме ВП. Вызывает как минимум удивление и заявление гаранта о том, что войну Украина никому не объявляет и мобилизацию солдат в «нагодованную», но готовую сожрать любого «ворога» армию не проводит. Очень похоже на то, что, как утверждают многие ехидные наблюдатели, ВП нужно для того, чтобы ограничить права и свободы в 10 областях украинского юго-востока, чтобы там на президентских выборах люди проголосовали «как надо». То есть за действующего гаранта нации. Но, с другой стороны, это тоже «не пляшет».



Вызывает как минимум удивление и заявление гаранта о том, что войну Украина никому не объявляет и мобилизацию солдат в «нагодованную», но готовую сожрать любого «ворога» армию не проводит. Очень похоже на то, что, как утверждают многие ехидные наблюдатели, ВП нужно для того, чтобы ограничить права и свободы в 10 областях украинского юго-востока, чтобы там на президентских выборах люди проголосовали «как надо»

На что пойдет эта поистине братская помощь, загоняющая Украину в финансово-долговую могилу? Правильно: или на помощь в отражении «врага-оккупанта» или на окончательную скупку всего, что еще осталось привлекательного в Украине. Благо дело, военное положение позволяет отчуждать «на нужды войны и обороны» любые предприятия всех форм собственности. То есть любого олигарха можно «раскулачить» на раз и его имуществом расплатиться с кредиторами

Товарищ Путин, вот видите, какая сегодня Украина агрессивная и непредсказуемая. А мы можем ее унять и отдать вам на усмирение или в вашу сферу влияния. И оружия Киеву не дадим, и с деньгами повременим, и «Минск-2» заставим выполнять, как того хотят Москва, Донецк и Луганск. Берите это «добро» себе, но в обмен на ваши и России уступки в других регионах планеты – в Сирии, Иране, Северной Корее и т. д.

Хотя бы потому, что гарант нации, избегая провала в Верховной Раде при голосовании за ВП, ввел его только на 30 дней. То есть оно не коснется тех 90 дней, которые законом определены для агитации за кандидатов в президенты. И тут гаранту надо задуматься над тем, любят или не любят его нардепы, которым по-любому подавай выборы, на которых очень сложно будет победить действующему «лидеру мировой антипутинской коалиции» с рейтингом в 5-7% и антирейтингом в 70%. Нардепы что, не любят гаранта и хотят его сменить на абы кого, лишь бы не он? Согласитесь, для Ирины Геращенко звучит как бред. Но для других, для других?..К тому же где юго-восток Украины, а где Винница, политическая как бы «вотчина» гаранта нации и премьер-министра Вовы Гройсмана, который еще с работы на тамошнем рынке уверен, что «все схвачено». Что, неужели шатается и Виннитчина? Как страшно жить, если это так. Но мы-то в это верить не будем. Тогда зачем ВП в Виннице?Остальные области понятны. Черниговская и Сумская – это граница с потенциальным «оккупантом». В Харьковской еле подавили «русскую весну», но она все равно ненадежна, плюс мэр областного центра Гена Кернес... Ох уж этот Кернес Гена Адольфович. Нету ему веры у власти и патриотов, хоть ты тресни, а значит, ВП в Харькове просто необходимо. Как минимум возле мэрии, где рулит этот Гена. Еще больше пугает Запорожская область. Там, если вы еще помните, были «300 запорожцев», которые выстояли против патриотов в дни торжества «евромайдана». И их же всех ни убить, ни даже посадить в кутузку не удалось, свободы, демократии и безвиза ради. Они же могут опять проявиться. Значит, ВП, и никакого миндальничания, раз революция гидности в опасности. С Донецкой и Луганской областями, надеюсь, все ясно. Равно как и с выходящими на Азовское и Черное моря Херсонской, Николаевской и Одесской. На море сегодня фронт, а следовательно, и суша должна быть готова к отражению атак конно-подводных бурят и корабельно-воздушных удмуртов на кораблях «диктатора Путина».Не будем мы разбираться и с тем, почему война с Россией в Донбассе идет уже пятый год, а ВП не было. Равно как и не понятно, как можно сохранять дипломатические отношения с неуемным и жестоким агрессором. Значит, так надо, и не нам, сиволапым гречкосеям посягать на замыслы небожителей в АП, СНБОУ и Верховной Раде, не говоря уже о тонких умах стратегов – Вовы Гройсмана и его на всю голову коалиционного кабинета.Вызывает вопрос и решение МВФ не прекращать помощь Украине в виде питонообразных кредитов, которые окончательно загонят страну в долговую яму. То есть уже фактически загнали, и в будущем году, на который приходится пик платежей по внешнему долгу, Украину однозначно ждет кризис неплатежей, фактически дефолт, если ей кто-то деньжонок не подкинет. Вызывался делать это МВФ. Его постоянный представитель в Украине Йоста Люнгман сказал по этому поводу, как справжний патриот Украины: «Мы наблюдаем за последними событиями, включая введение военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. ...МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации». То есть первый транш в размере 1,5 млрд. долл. по новой 14-месячной программе финансирования stand-by в размере 3,9 млрд. долл. Эта программа сменила прежнюю программу так называемого расширенного финансирования и должна типа помочь Украине. И если ее первый транш МВФ пойдет в «нэньку», то, по словам нового министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, это станет сигналом, и деньги пойдут и из других источников.То есть первый транш этой суммы в 500 млн. по Меморандуму о макрофинансовой помощи на 1 млрд. евро, подписанному Украиной и Еврокомиссией в середине сентября текущего года. Затем, получив гарантии Всемирного банка на 650 млн. долл., Киев сможет получить из банка от 750 млн. до 1 млрд. долл. для поддержки реформ. Всего же, если для киевских властей все сложится удачно, до конца даже этого, 2018 года общий объем привлеченных Украиной средств может превысить 2,5 млрд. долл.На что пойдет эта поистине братская помощь, загоняющая Украину в финансово-долговую могилу? Правильно: или на помощь в отражении «врага-оккупанта» или на окончательную скупку всего, что еще осталось привлекательного в Украине. Благо дело, военное положение позволяет отчуждать «на нужды войны и обороны» любые предприятия всех форм собственности. То есть любого олигарха можно «раскулачить» на раз и его имуществом расплатиться с кредиторами. Под предлогом войны. Очень жаль, конечно, что Днепропетровска область, вотчина Игоря Коломойского, «главного ворога революции гидности» и дружбана главного конкурента гаранта нации на выборах Юлии Тимошенко, не вошла в перечень отмеченных ВП. Ну да ладно, при желании можно что-то придумать и найти управу и на этого олигарха под видом борьбы с агрессией. А вот активы Рината Ахметова – полностью под ВП, и у него времени, чтобы подумать о бренности мошны и богатства на земле, остается очень мало. Крайне мало, я бы даже сказал, война на Азовском море типа набирает обороты, а «агрессор» буквально распоясался. Хоть сейчас у олигархов забирай предприятия и активы для борьбы с ним...Да, кстати, о «войне на Азовском море», которая типа и стала поводом для введения ВП. Понятно, что безумству украинских моряков, которые поперли на Россию, как известное животное на новые ворота, поем мы песню. И понимаем их мотивы и тягу к подвигу. Тут как раз все оправдано – Керченский мост, построенный Россией, как оказалось, не в павильонах «Мосфильма», мог сыграть роль этих «ворот». Раздражает, с...ка, этот мост: стоит и стоит, несмотря на то, что все патриоты молятся, чтобы он завалился. Вот патриоты на катерах и решили помочь...Но, во-первых, делали они это по команде гаранта нации и главковерха, который не мог не понимать, что Россия этого не позволит, а значит, может потопить украинские катера вместе с матросами-первогодками по службе. Во-вторых, Украина объясняет, что она пустила катера по своим водам, так как не признает Крым российским и не обязана ни с кем согласовывать, где и когда ей плавать, извините, моряки, ходить. Но опять возникает вопрос: почему в Крыму нет ВП, которое объяснило бы военные телодвижения в его прибрежных, типа украинских водах необходимостью защищать свои берега? А так получается, в украинских водах возле Крыма воюют, а Крым – мирный. Есть в этом что-то неестественное. Очень к тому же похожее на провокацию, когда маленький и слабый задирается к большому и сильному. Чтобы получить затрещину, а потом кричать «помогите!», чтобы вызвать этим желание других сильных отомстить обидчику слабого. Так, как Украина, напавшая сейчас на Россию, которая стрелять на поражение и топить ничего не стала, но силой корабельного огня арестовала украинские катера, ранив шестерых матросов, и отбуксировала их в Керчь. В украинском, по версии Киева, Крыму, который не подпал под ВП. Согласитесь, дурацкая ситуация. Но чреватая большой кровью, если квазивойна, похожая на провокацию, не прекратится...И вот тут возникает главный вопрос: а зачем это было нужно украинским властям именно сейчас? Увы, полет политической мысли украинских стратегов настолько высок и изящен, что неподвластен анализу простых смертных. Это же ясно, я напоминаю вам о правящей в Киеве элите и о козаке Гаврилюке как типичном ее представителе. Однако кой-какие объяснения все же есть. Например, война, чтобы напомнить о себе мировому сообществу, да что там сообществу – президенту США Дональду Трампу о себе и попросить у него защиты. Он как раз собирается встречать в Буэнос-Айресе с российским президентом Владимиром Путиным 30 ноября – 1 декабря на саммите «Большой двадцатки» и может там, мобилизовав своих союзников, которые все в этой «двадцатке», прижучить «агрессора» – поставить Россию и Путина на место, пригрозив новыми санкциями и военной помощью Украине. И если так и случится, то тогда не только Украина и Россия, но многие другие страны мира, помогающие Украине, становятся на грань широкомасштабной войны. С Россией. То есть вполне реальной становится реализация стратегии «Кольцо анаконды», которой Запад собирается удушить Россию. И начинается она, увы, с юга – с Черного и Азовского морей, а уже потом перекинется на Балтику, северные моря и Арктику, Тихий океан. Сомнительная, очень сомнительная роль в этом случае отводится Украине – эдакого «нового Сараево», где «гавриилы принципы» на катерах стреляют в кронпринца, а потом – война...Однако есть и другой – более мирный вариант. Украину, чья власть хочет напомнить о себе и доказать свою нужность в войне с Россией, могут использовать втемную. И готовить, как подарочного кабанчика, фаршированного ненавистью, агрессивностью и русофобией, для того самого «большого размена» с Путиным. Дескать, товарищ Путин, вот видите, какая сегодня Украина агрессивная и непредсказуемая. А мы можем ее унять и отдать вам на усмирение или в вашу сферу влияния. И оружия Киеву не дадим, и с деньгами повременим, и «Минск-2» заставим выполнять, как того хотят Москва, Донецк и Луганск. Берите это «добро» себе, но в обмен на ваши и России уступки в других регионах планеты – в Сирии, Иране, Северной Корее и т. д. И вот для того, чтобы Путин типа «клюнул» и попытался мирно, без войны убрать опасный очаг напряженности у своих юго-западных границ (в Украине), из Украины и готовят видимость максимальной угрозы России. Угрозы действительно опасной, непредсказуемой, хорошо подготовленной, вооруженной и мотивированной. И «война в Азовском море» – часть это подготовки «жертвенного кабанчика» на обмен.Вы скажете, это цинично, а потому – на фоне всех этих западных и американских разговоров о мире и демократии в Украине – невозможно. Так и я только предполагаю. Но на том, кстати, основании, что Украина, нападая на Россию, не имела, не имеет и без западной массированной помощи не будет иметь ни малейшего шанса на победу. Давид и Голиаф – это миф. Красивый, романтично-героический, но миф, а тут – геополитические реалии, расклады и планы. И если политика – это вообще грязное дело, то современная геополитика – еще грязнее и циничнее может оказаться. А Украину должно быть жалко только украинцам. Увы и ах, но никому другому до нее нет дела......Вот, собственно, и все, что хотелось бы сказать. Из неопределенности будущего и все вопросы, которые сегодня не имеют точных ответов. Но определенно можно сказать одно: Украина из ВП может выйти крайне ослабленной и беззащитной, если ею сыграют как разменной картой. А если нет, то возможна эскалация войны. И потеря новых территорий, политых кровью украинцев...