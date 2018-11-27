Суд в Крыму арестовал двух украинских моряков

"Киевский районный суд" Симферополя в оккупированном Крыму арестовал на два месяца двух украинских моряков, задержанных в воскресенье в районе Керченского пролива. Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк, передает УНН.



"Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца до 25 января 2019 года члена экипажа буксира "Яны Капу" Виктора Варемеза", - написал журналист.



По его мнению, такая же мера пресечения будет избрана и для других украинских моряков.



"Также на два месяца суд арестовал Сергея Цибизова", - добавил Наумлюк.

