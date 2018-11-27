В Украине растаможили первый автомобиль на "евробляхах"

Первый автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией прошел процесс растаможивания.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.



"Черновицкая таможня ДФС оформила первый транспортное средство на «еврономерах» по новым льготным условиям. Гражданин Украины растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, уплатив в государственный бюджет свыше 49,3 тыс. грн. Таким образом пошлина (10%) составило 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) — 28,765 тыс. грн и НДС (20%) — 15,957 тыс. грн"», — говорится в сообщении.



До 25 ноября, когда вступил в силу закон, предусматривающий новые правила ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией, импорт этой машины был бы невозможен из-за запрета таможенного оформления автомобилей старше 8 лет.



Как сообщалось, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50%-ной скидкой, кроме электромобилей, с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста ТС. Таким образом, через три месяца таможенное оформление данной Renault Laguna стоило бы резиденту 83,8 тыс. грн. Таким образом экономия составила 34,5 тыс. грн.



Кроме того, таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 грн (500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. Эти деньги платит физическое лицо, являющееся владельцем такого транспортного средства, или лицо, уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины.



При ввозе для постоянного пользования транспортных средств, которые были в пользовании, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.



