Обменники подняли доллар до 32 гривен

Украинские банки во вторник, 27 ноября, активно поднимают наличный курс доллара на фоне роста котировок на межбанке, вызванных введением военного положения, пишет UBR.



Средняя цена продажи поднялась на 70 копеек, и закрепилась в рамках 28,50-29,0 грн./$.



При этом минимальная стоимость доллара составляет 28,15 грн./$. А самый дорогой доллар в Харькове, где местный банк Грант предлагает его по 30 грн./$.



При этом выкуп валюты у населения производится в рамках 27,80-28,30 грн./$.



У небанковских финучреждений котировки выше, и достигают 32 грн./$ на продаже валюты людям.



Отмечается, что люди продолжают скупать наличную американскую валюту по любым курсам.



"За последние два дня спрос на доллар сильно вырос. Только по одной причине - из-за новостей о введении в стране военного положения. Причем, люди берут не по $100, как обычно, а достаточно крупные суммы - по $3-5 тыс... Люди один за одним обходят обменники и кассы банков и скупают доллар", - рассказал председатель одного из банков.



Из-за повышенного спроса начал образовываться дефицит наличного доллара.

