В Украину за день уже не пустили более 70 россиян

В аэропортах "Борисполь" и "Киев" не пропустили более 70 граждан России.



Об этом рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает "Украинская правда".



Таким образом он отреагировал на заявление государственного пограничного комитета Беларуси о том, что из Киева в Минск за сутки вернули 47 граждан РФ.



"Если отбросить то, кто из них летел из Беларуси или из других стран, то вчера в столичных аэропортах, в "Борисполе" и "Киеве" не пропустили более 70 граждан России", - сказал Демченко.



"Подавляющее большинство не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. А еще двое незаконно посещали оккупированные территории, в частности Крым", - добавил он.



Демченко отметил, что россиянам, которые посещали оккупированные территории, запретили дальнейшее въезд в Украину, а остальных просто вернули обратными рейсами.

