Найден способ похудеть без диеты

Австралийский диетолог Джессика Сепель (Jessica Sepel) предложила альтернативу распространенным блюдам с высоким содержанием калорий. Об этом сообщает Daily Mail.



Во-первых, Сепель посоветовала заменить традиционную основу пиццы на цветную капусту. Во-вторых, вместо калорийной мучной пасты диетолог предложила тонко нарезать цукини, а также купить макароны, изготовленные из гороха, киноа, красной фасоли или риса.



Помимо этого, по словам Сепель, миндальное молоко с какао станет альтернативой горячему шоколаду и послужит «идеальным напитком перед сном».



Также диетолог поделилась рецептом здорового мороженого. Для его приготовления нужно смешать в блендере замороженные бананы, миндальное молоко, немного морской соли, корицы и кленового сиропа, пока консистенция не станет похожа на мороженое.



В заключение Сепель отметила, что чипсы домашнего приготовления станут альтернативой покупным при похудении.

