РАЗУМНАЯ СИЛА: Военное положение – новый режим Порошенко и за его создание он должен уйти в отставку (ВИДЕО)

РАЗУМНАЯ СИЛА: Военное положение – новый режим Порошенко и за его создание он должен уйти в отставку (ВИДЕО)

Украинцы оценивают введение военного положения, инициированного президентом Петром Порошенко, как попытку власти продлить свои полномочия. За подобные решения лидер страны обязан нести ответственность, а в данном случае – должно быть принято добровольное решение действующего президента Украины уйти в отставку.

Такое заявление сделал лидер политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» в видеообращении, размещенном на YouTube-канале партии.

«Через 4 месяца очередные выборы. Перспективы переизбраться у действующего президента практически отсутствуют, поэтому он и его команда готовы пойти на такой циничный вариант, как имитация угроз, провокации на фронте, эскалация военного противостояния», прокомментировал А. Соловьев.

Он добавил, что инициатива Банковой по введению военного положения обоснована лишь утратой доверия и поддержки людей.

«Режим готов отобрать у граждан последнее – не только деньги или собственность, но и наши конституционные права. Он (режим – ред.) желает лишить нас свободы передвижения, хочет украсть право голоса», – отметил политик. «Попытка таким циничным образом сорвать или оттянуть выборы провалилась. Парламент не только ограничил «хотелки» Банковой, но и проголосовал за постановление об обязательном проведении президентских выборов 31 марта 2019 года».

Лидер политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» призывает украинских граждан ответственно относиться к выборной кампании, к своему участию в ней, а также помнить, что голосовать – это не только право, но и долг ответственного за свое будущее гражданина. «Пришло время принимать обдуманные решения, настало время действовать разумно», – заявил А. Соловьев.

Напомним, 26 ноября состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. На нем народные депутаты в урезанном виде поддержали президентский указ о введении военного положения в Украине.

За две недели до введения военного положения КМУ принял ряд регламентирующих ВП нормативных документов. Все документы опубликованы на правительственном портале.