Стали известны имена всех захваченных Россией украинских моряков

Появилась информация о личности членов экипажа украинских лодок, захваченных Россией в воскресенье в Керченском проливе. Такую информацию на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.



По словам Наумлюка, в материалах следствия содержатся такие фамилии задержанных украинских моряков: Будзило, Зинченко, Опрыско, Цибизов, Артеменко, Терещенко, Семидоцкий, Беспальченко, Шевченко, Варимез, Власюк, Головаш, Чулиба, Мельничук, Небылица, Костышин, Попов, Безъязычный, Мокряк, Эйдер, Сорока, Драч, Лисовой, Гриценко.



Как сообщал УНН, ранее сегодня Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца трех моряков, задержанных в воскресенье на Азове.



Во вторник 27 ноября в оккупированном Симферополе суд начал избирать меру пресечения первому из 23 захваченных украинских моряков.

