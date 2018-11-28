В Киеве на месяц ограничат движение по мосту Патона

В Киеве на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор на своей странице вFacebook во вторник, 27 ноября.



Как отмечается, ограничения движения транспорта будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.



"С 28 ноября до 27 декабря в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта с Русановской набережной на Днепровскую набережную", - говорится в сообщении.

