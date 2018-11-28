Порошенко назвал главную цель введения военного положения

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что целью введения военного положения в 10 областях Украины является недопущение потенциальной агрессии со стороны Российской Федерации.



"Цель военного положения заключается в том, чтобы показать, что противник заплатит очень высокую цену, если решит напасть на нас. Чтобы это было как холодный душ, который остановит сумасшедших, у которых есть планы атаковать Украину", - сказал он в интервью украинским телеканалам во вторник, передает Интерфакс-Украина.



"Если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий (введения военного положения в ряде областей Украины – Прим. ред) достигнута", - подчеркнул Порошенко.

