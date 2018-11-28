Трамп планирует провести с Путиным двустороннюю встречу на полях саммита G20

Президент США Дональд Трамп планирует провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник во время брифинга для журналистов.



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"У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии, а также рабочий обед с лидером Китая", - сказала она.



Встреча президентов США и России на полях саммита в Аргентине станет развитием их дискуссий в Хельсинки, лидеры обсудят всю проблематику отношений двух стран, в том числе вопросы контроля над вооружениями, заявил помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время брифинга для журналистов. "Все вопросы в сфере безопасности, вопросы контроля над вооружениями, региональные вопросы, в том числе Ближний Восток. Думаю, речь идет о всей повестке дня. Это будет продолжение их [Трампа и Путина] дискуссий в Хельсинки", - отметил он.



В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что план двусторонних контактов президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, в целом составлен.



Саммит "двадцатки" запланирован на 29 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе.



