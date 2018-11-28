Коломойский заявил, что на Донбассе "мы воюем сами с собой"

Игорь Коломойский во второй части интервью журналистке Соне Кошкиной на ее YouTube-канале ответил на вопрос о том, как Украине вернуть Донбасс. Его ответ можно оценивать как рекомендацию начать переговоры с представителями сепаратистов Донбасса.



"Как вернуть Донбасс? Нужно с ними о чем-то договориться. С теми, кто там есть", - сказал Коломойский.



В то же время бизнесмен считает, что Украина все же вернет контроль над Донбассом в ближайшее время, в отличие от Крыма. "Донбасс Украина должна вернуть в обозримом, скором будущем. С Крымом будет потяжелее, но тоже в конечном итоге...", - сказал Коломойский, не успев полностью закончить предложение о Крыме, поскольку Кошкина перебила его уточняющим вопросом о Донбассе.



При этом Коломойский не считает, что сепаратистами руководит Президент России Владимир Путин. "Причем тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой", - сказал бизнесмен. Он считает, что разговоры о том, что там сидит Путин и все командует – это смешно. "Я знаю ситуацию изнутри, это никакой не Путин. Путину это обуза не нужна. Ему выгоднее было бы интегрировать Донбасс обратно в Украину, чтобы разрушать ее изнутри. Так Донбасс ему никакой радости не приносит, кроме геморроя", - сказал Коломойский.









При этом Коломойский считает, что Путин не позволит Украине вернуть контроль над Донбассом военным путем. Он добавил, что следующий Президент Украины сможет решать вопрос Донбасса "с чистого листа".



Ранее Коломойский заявил, что уйдет на пенсию в случае победы Порошенко на выборах.

